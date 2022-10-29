لدينا جميعاً روتين صباحي سواء أدركنا ذلك أم لا، لكن التحديد الواعي للكيفية التي تبدأ بها يومك يمكن أن يهيئك للنجاح الوظيفي وتحسين صحتك الجسدية والعقلية.

يقول كورتيس هاني، وهو مضيف بإذاعة رقمية للمساعدة الذاتية ومدرب مالي ومدير مالي في شركة "كوان جروب للهندسة" ""Cowan Group Engineering، إن نجاحه لم يكن ليكون ممكناً لولا روتينه الصباحي المصمم بعناية.

هو ليس الوحيد، وفقاً لمسح حديث أجرته شركة "سينش هوم سيرفيس" "Cinch Home Services" لخدمات التأمين، إن احتمالية تبني الأشخاص ذوي الإنتاجية العالية لروتين صباحي يومي تصل إلى نسبة 92%، إن الأشخاص الناجحين مثل شوندا ريمس، ومارك كوبان، وأوبرا وينفري جميعهم لديهم روتين صباحي يهيئهم ليوم عمل فعال.

على الرغم من أن هاني لديه 12 شيئاً يفعله كل صباح ليحظى بيوم مثمر، فإن هذه العادات الأربع هي من بين أهم النصائح لبدء يومك بنشاط وفاعلية.

لا تلمس جوالك

- من السهل جداً بالنسبة لنا أن نتحرك ونفحص هواتفنا المحمولة أول شيء في الصباح، سواء كان ذلك للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني أو التمرير على وسائل التواصل الاجتماعي.

- دون أن ندرك ذلك، فقد أمضينا وقتاً أطول مما كنا ننوي على هواتفنا، مما يترك وقتاً أقل للأنشطة الأكثر أهمية.

- وجد استطلاع شركة سينش، الذي أجرته على أكثر من 1000 فرد، أن 49% يفحصون هواتفهم عند الاستيقاظ.

- وأبلغ ما يقرب من نصف هؤلاء الأشخاص (2 من 5) أيضاً عن مستويات توتر أعلى، وبالمثل، قال 53% من الأشخاص الذين يفحصون هواتفهم أولاً إنهم يعانون من إنتاجية منخفضة.

فكر فيما أنت ممتن له

- إن بدء يومك بامتنان لا يساعدك فقط على الشعور بتحسن عاطفي، بل جسدياً أيضاً.

- وفقاً لأوسكار، وهي إحدى شركات التأمين الصحي، فإن "الشعور بالامتنان" يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويقلل من القلق والاكتئاب، ويحسن العلاقات، ويعزز جهاز المناعة لديك، بل ويساعدك على النوم بشكل أفضل.

- يمارس هاني التدوين، وكتابة التأكيدات الإيجابية وتأمل الأشياء الجيدة في حياته أثناء استعداده ليوم العمل.

- ويقول: "كان من المفيد ضبط الحالة المزاجية الجيدة مبكراً لأنه من السهل حقًا أن تشعر بالإحباط على مدار اليوم إذا كنت قد بدأت التفكير في شيء سلبي".

اكتب أهم أولوياتك

- من السهل نسيان المهام التي يتعين علينا القيام بها عندما تنشأ مسؤوليات ومشتتات أخرى على مدار اليوم.

- يعد التخطيط لقائمة المهام الخاصة بك من الأكثر إلى الأقل أهمية طريقة رائعة للبقاء منظماً وعلى المسار الصحيح.

- وفقاً لشركة "ترافت "Trafftلبرمجة الجداول، إذا أمضيت 12 دقيقة في التخطيط ليومك، فستوفر ما يصل إلى ساعتين من الوقت الذي كان من الممكن أن يضيع هباءً.

- يقول هاني إنه من خلال تحديد أولويات يومه ساعده في أن يكون أكثر إنتاجية.

خطط الليلة السابقة

- وفقًا لهاني، فإن ضبط روتينك الصباحي يبدأ فعلياً من الليلة السابقة.

- من خلال الاطلاع على جدولك الزمني، أو التخطيط لما سترتديه، أو تعبئة حقيبة العمل الخاصة بك في الليلة السابقة، يمكنك التخلص من الكثير من التوتر الذي يصاحب الاستعداد في الصباح.

- يقول هاني: "من السهل أن تخاف من روتين كبير.. لم أبدأ في فعل ذلك بين عشية وضحاها، لقد بدأت بشيء أو شيئين وبنيت بقية الروتين بمرور الوقت، في بعض الأيام، قد يستغرق الأمر 30 دقيقة.

- وفي أيام أخرى، قد يستغرق الأمر ساعة ونصف، لكن الأمر كله يتعلق بتحسين الذات والعناية بعقلك وجسمك، يتعلق الأمر بالتأكد من أن أول شيء تفعله عندما تستيقظ هو إعداد نفسك للنجاح".