انتقد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الأرباح القياسية لشركات الطاقة، وذلك بعدما أعلنت "شل" ثاني أعلى أرباح لها على الإطلاق، مع زيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، قال "بايدن" خلال حديث في نيويورك: هذا أكثر من ضعف ما حققوه في الربع الثالث من العام الماضي، ورفعوا توزيعاتهم النقدية أيضًا، وبالتالي تعود الأرباح إلى المساهمين بدلاً من أن تساهم في خفض الأسعار.

وأضاف أن شركات الطاقة بحاجة إلى خفض تكلفة جالون البنزين التي تعكس التكلفة التي تدفعها الشركات مقابل برميل النفط.

وذلك بعدما أعلنت "شل" أمس إعادة شراء أسهم بقيمة 4 مليارات دولار إضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما تخطط لزيادة توزيعات الأرباح النقدية بمقدار 15%.



