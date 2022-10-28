كشفت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، النقاب عن حزمة إنفاق تحفيزية جديدة بقيمة 39 تريليون ين (265 مليار دولار)، قالت إنها ستعزز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6%، وتساعد على كبح التضخم.

وذكرت الحكومة أنها ستوفر ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية بقيمة 29.6 تريليون ين لتمويل الحزمة.

وفي وثيقة توضح تفاصيل الحزمة، أعربت الحكومة أيضاً عن أملها في أن ينتبه بنك اليابان لتأثير تحركات السوق المالية على الاقتصاد.

كان بنك اليابان أبقى على أسعار الفائدة شديدة الانخفاض اليوم الجمعة، وحافظ على توجيهاته الحذرة، مما عزز بعده عن البنوك المركزية العالمية التي شددت السياسة النقدية.