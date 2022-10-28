أجرى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مباحثات مع وزيرين أوروبيين بشأن دعم وزيادة استقرار سوق النفط العالمية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الجمعة، إن الأمير عبدالعزيز، ناقش في اجتماعين منفصلين عبر الاتصال المرئي مع وزيرة تحول الطاقة الفرنسية أجنيس بانيير روناتشر، ووزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس، استمرار التواصل الوثيق وتعزيز التعاون لمواجهة ما يستجد من مخاطر وتحديات.

وأفادت الوكالة أن الوزراء أكدوا في الاجتماعين الحاجة إلى "ضمان أمن وموثوقية إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية"، مع الإشارة إلى أن المملكة "تظل شريكا موثوقا في إمدادات البترول الخام" إلى فرنسا واليونان.

وذكرت الوكالة أن مباحثات الأمير عبدالعزيز مع الوزيرة الفرنسية، تناولت أيضا التعاون في مجال الهيدروجين النظيف والطاقة المتجددة والاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار اتفاقية التعاون الثنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة بين السعودية وفرنسا في 2011.

وأضافت الوكالة أن الأمير عبدالعزيز بحث التعاون في الطاقة المتجددة مع الوزير اليوناني سكريكاس، إضافة إلى أهمية الهيدروجين النظيف وأفضل السبل لنقله إلى أوروبا عبر اليونان و"مشاريع الربط الكهربائي، باعتباره عنصرا فاعلا في مجال تصدير الطاقة إلى اليونان وأوروبا".