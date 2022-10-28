وصف الرئيس الأوكراني اجلاء روسيا للمدنيين في خيرسون المحتلة بـ «المسرحية»، مؤكدا ان القوات الروسية الأكثر خبرة لا تزال في مواقعها.

ووقف زيلينسكي في الظلام بجانب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها ليلقي خطابه الليلي المصور الذي تعهد فيه بأن الهجمات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.

وقال زيلينسكي إن كييڤ أسقطت 23 طائرة مسيرة خلال يومين، مضيفا «القصف لن يحطمنا - سماع نشيد العدو على أرضنا يخيفنا أكثر من صوت صواريخ العدو في سمائنا. نحن لا نهاب الظلام».

وكان مسؤول في السلطات الموالية لروسيا أعلن أن عملية إجلاء المدنيين من منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا والتي تتعرض لهجوم أوكراني، قد «استكملت».

وكتب رئيس سلطات القرم المعين من موسكو سيرغي أكسيونوف في حسابه على تلغرام إن «عملية تنظيم رحيل سكان الضفة اليسرى لنهر دنيبرو نحو مناطق آمنة في روسيا استكملت».

من جهته، قال أكسيونوف ناشرا صورة له على «تلغرام» إلى جانب نائب مدير الإدارة الرئاسية الروسية سيرغي كيريينكو «أنا سعيد لأن أولئك الذين أرادوا مغادرة المنطقة التي قصفتها القوات المسلحة الأوكرانية، قد تمكنوا من القيام بذلك، بسرعة وبكل أمان».

وفي إشارة إلى تكبد موسكو خسائر فادحة، قال الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في ساعة متأخرة من مساء امس الخميس إن 23 من مقاتليه قتلوا في معارك حول خيرسون خلال أسبوع وأصيب العشرات.

وأضاف قديروف، الذي أرسل قواته للقتال إلى جانب قوات الكرملين، على «تلغرام»، «خلال أسبوع تعرضت إحدى الوحدات الشيشانية للقصف في منطقة خيرسون»، مشيرا إلى أن «23 جنديا قتلوا وجرح 58 آخرون».

في هذه الأثناء، قال أسكيونوف إنه زار مع كيريينكو محطة زابوريجيا النووية، التي تحتلها روسيا واستهدفت مرارا بقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بشأنه.

وقال أكسيونوف إنهما «التقيا بالموظفين وقاموا بتقييم الوضع في منطقة المنشأة».