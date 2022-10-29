مفرح الشمري

قدمت شركة جالبوت للإنتاج الفني والمسرحي آخر عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 22 على خشبة مسرح الدسمة من خلال مسرحيتها «ولاية عجب» من تأليف وإخراج مشعل العيدان، ومن تمثيل يوسف المطر وعبدالله الهويدي وشهاب المشايخي.

العرض حمل العديد من الإيماءات حول الفساد وتردي الأوضاع السياسية محليا وعربيا، منذ سقوط الأندلس مرورا بالعام 1948 عندما احتل الصهاينة أرض فلسطين، ووصولا إلى يومنا هذا، حيث تهان كرامة الإنسان العربي كل يوم، في حين لا نملك من الأسلحة سوى الشجب والاستنكار والشعارات والخطابات، والقصائد العصماء.

وقدم العيدان في «ولاية عجب» «كولاج» لأعمال عدة في المسرح السياسي الكويتي مثل «حفلة على الخازوق»، «رحلة حنظلة»، «على جناح التبريزي» و«صقر قريش» وغيرها. ومع ذلك، لم يغفل أن يضع رؤيته الخاصة من خلال هذه الولاية الافتراضية التي أسسها بمعية طاقمه الفني، ليقدموا معا لوحات فنية ذات قيمة عالية على خشبة المسرح.

وكان العيدان قد دوّن في «بروشور» المسرحية مقولة بدت غريبة في بادئ الأمر، خصوصا حينما قال: «اتركوا عنكم التفاؤل ودعونا نتشاءم.. لا أحد يستغرب، فأنتم في ولاية عجب»، دفعت هذه الكلمات الجمهور في المسرح إلى التساؤل عما يدور في بال الكاتب، ولكن حين شاهدوا العرض أدركوا معناها جيدا، وصدقوا كل ما جاء فيها من رؤى بدت سوداوية، ولكنها في حقيقة تلامس واقعنا الذي نعيشه.

يحسب للمخرج استعانته بخيال الظل ومسرح العرائس لإضفاء المزيد من الفرجة المسرحية الممتعة، إلى جانب الكوميديا، والطروحات الجادة والمهمة.

أما الموسيقى «اللايف» لمحمد النصار، فهي حكاية في حد ذاتها، حيث تماشت مع كل حدث على حدة، عطفا على الأزياء التي جاءت معبرة للغاية، والتي أعادتنا مصممتها دلال مبارك إلى العصور التي سبقتنا والتي أشارت إليها لوحات المسرحية.