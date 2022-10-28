أظهرت بيانات جديدة أن معدل الجريمة الذي سجلته الشرطة في إنجلترا وويلز وصل إلى رقم مرتفع جديد، مدفوعا بزيادات حادة في العنف والجرائم الجنسية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أنه جرى تسجيل ما إجماليه 5ر6 مليون جريمة في الـ12 شهرا التي انتهت في حزيران/يونيو 2022، بارتفاع من 3ر6 مليون جريمة جرى تسجيلها في العام الذي انتهى في أذار/مارس، وكان هذا أعلى معدل على الإطلاق حينها.

كما أن هذا الرقم أعلى بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي انتهى في حزيران/يونيو 2021، عندما كانت مستويات الجريمة متأثرة بإغلاقات كوفيد.19-

ويشمل إجمالي الأرقام 196 ألفا و889 جريمة جنسية بارتفاع بنسبة 20 % على أساس سنوي من 164 ألفا و43 جريمة، وزيادة بنسبة 21 % مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.

وسجلت الشرطة نحو 1ر2 مليون جريمة عنيفة ضد الأشخاص في الـ12 شهرا التي انتهت في حزيران/يونيو، بارتفاع بنسبة 13 % على أساس سوي وبارتفاع بنسبة 20 % مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.