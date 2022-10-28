خصص متحف نيويورك للفن الحديث معرضا جديدا لـ"جاست أبف ميدتاون" وهي صالة عرض في مانهاتن ،جذب الانتباه للفنانين السود في سبعينيات وثمانينات القرن العشرين.

وقال المتحف إن معرض "ميدتاون" الذي كان على بعد مبنيين من المتحف الفني الشهير عالميا، "كان مكانا ازدهر فيه فن السود وتم صقل النقاش فيه".

وأصبح معرض جاست أبف ميدتاون "الذي احتضن الرسامين الذين يعملون بالمواد التجريدية والرخيصة، والفيديو والأداء، وكذلك الرسامين الذين علموا أنفسهم من الساحل الغربي"، مساحة لهؤلاء المهمشين في الساحة الفنية السائدة آنذاك، خصوصا الرسامين الأمريكيين من أصول أفريقية ورسامي الألوان.

وساعد المعرض الذي أسسته معلمة الرسم التي كان يبلغ عمرها آنذاك 25 عاما ليندا جود بريانت في 1974، الكثيرين الذين أصبحوا رموزا معروفة حاليا، من بينهم ديفيد هامونز ولورانس ي و"بوتش" موريس وسينجا نينجودي على الانطلاق. وأعمالهم جزء من المعرض الذي أقامه متحف نيويورك للفن الحديث.

وعلى عكس متحف نيويورك للفن الحديث الذي افتتح عام 1929 واستمر في النمو بفضل التبرعات السخية، عانى معرض جاست أبف ميدتاون فيما يتعلق بالتكاليف وفي النهاية اضطر للغلق في .1986

ويستمر معرض "جاست أبف ميدتاون: تشينجينج سباسيز" حتى 18 شباط/فبراير .2023