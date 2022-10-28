ينتهي المخرج سامر خضر من تصوير مسلسله الجديد "عودة البارون" في منتصف شهر نوفمبر المقبل؛ استعدادا لعرضه في الموسم الشتوي.

تدور أحداث المسلسل حول هواجس الماضي، حيث يصل "عزام الرشيدي" (60 عاما) إلى مصر بعد غربة طويلة، ليعيد افتتاح فندقه المهمل منذ مدة، ولكنه يصطحب محاميه الأردني "مؤنس" وصديقه القديم "حسن"، ويستوقف الجميع اهتمام عزام الرشيدي بخمسة شباب ويستدعيهم ليقيموا في فندقه.

"عودة البارون" بطولة حسين فهمي وخالد سليم وميس حمدان وإيهاب فهمي ونهال عنبر وريهام سعيد وعلاء مرسي وسامي مغاوري وضياء المرغني وصبري عبد المنعم، ومن الأردن ساري أسعد وربيع زيتون وآلان الزغبي والسورية كاترين علي، وظهور خاص للفنانة اللبنانية رزان المغربي، والأردني عبد الرحمن خضر.