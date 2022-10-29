افتتح وكيل محافظة مأرب اليمنية عبد ربه مفتاح مركز موضي السلطان الصحي في حي الروضة بمدينة مأرب، بإشراف جمعية الرحمة العالمية في الكويت ضمن حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة للعام الثامن على التوالي.

وأشاد الوكيل مفتاح في تصريح صحافي خلال الافتتاح «بالأنشطة الإنسانية والتنموية للأشقاء في الكويت التي تتميز باستمرار آثارها الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والتنموية للأجيال في المستقبل».

وأوضح المسؤول اليمني أن هذا المشروع الإنساني المهم سيسهم بشكل كبير في تعزيز قدرات القطاع الصحي في المحافظة.

من جانبه، استعرض مدير مكتب مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية في مأرب المنفذة للمشروع عبدالله أحمد إلى شرح عن أقسام المركز الذي يضم عيادات نساء وولادة وأطفال وطوارئ عامة وعيادات رعاية صحة أولية إلى جانب مختبر وصيدلية خارجية.

وفي سياق متصل، تفقد الوكيل مفتاح سير العمل في تنفيذ الأعمال الإنشائية الجارية في مستشفى الأمومة والطفولة بتمويل من جمعية الشيخ عبدالله النوري بالكويت، كما اطلع على مركز التدريب والتأهيل للأيتام قيد الإنشاء بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت.