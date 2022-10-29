عبدالكريم العبدالله

كشف رئيس قسم الأطفال الخدج بمستشفى جابر الأحمد د.فواز البغلي عن زيارة لمركز «سدرة» للطب في دولة قطر الشقيقة، والذي يعد المركز الدولي الرائد في طب الأطفال في المنطقة، بهدف الاطلاع على الخدمات الطبية والبرامج التعليمية المقدمة، برفقة استشاري الأطفال الخدج د.خالد المناعي واستشاري الأطفال الخدج د.غانم الغانم.

وبين د.البغلي في تصريح لـ «الأنباء» أن الزيارة شملت جولة في العنايات المركزة للأطفال حديثي الولادة والأطفال الخدج وعناية القلب، فضلا عن مركز الأبحاث، مبينا انه تم لقاء عدد من أهالي المرضى الكويتيين الذين يرقدون بالمركز، والذين أشادوا بالخدمة المميزة التي تقدم لهم.

ولفت د.البغلي الى أن الزيارة شملت التعرف على البرامج الطبية التعليمية المميزة المقدمة بالمركز بما في ذلك برامج البورد والزمالات الدقيقة والاطلاع على الفرص المتاحة للتعاون في مجال التعليم الطبي وبحث اقامة ورش عمل ومؤتمرات للاستفادة من التجربة القطرية المتميزة في طب الأطفال وحديثي الولادة.

جدير بالذكر انه كان في استقبال وفد الأطباء من قسم الأطفال الخدج في مستشفى جابر الأحمد، كل من السيد محمد المانع عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب في مركز سدرة، والبروفيسور زياد حجازي المدير الطبي، ود.إبراهيم جناحي رئيس قسم التعليم الطبي، ود.منصور علي الرئيس التنفيذي لقسم الجراحة، ونظمي حمد رئيس الخدمات الدولية، وجينيفر آهن مديرة قسم الاتصالات والتسويق، وحسن العامري المدير المالي.