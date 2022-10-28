أطلقت كوريا الشمالية صاروخين بالستيين قصيري المدى اليوم الجمعة، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونغ يانغ، في وقت حذرت سيول من أن يمهد ذلك لتجربة نووية أخرى.

وتأتي عمليتا الإطلاق الصاروخيتان بينما تختتم كوريا الجنوبية 12 يوما من التمارين العسكرية البرمائية البحرية بمشاركة الحليف الأميركي، وقبل بدء تدريبات جوية مشتركة بمشاركة أكثر من 200 طائرة مقاتلة أميركية وكورية جنوبية الإثنين الماضي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه «رصد إطلاق صاروخين بالستيين من منطقة تونغتشون في كوانغوون، في إشارة إلى إقليم يقع على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية».

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن «جيشنا كثف عمليات الرصد والمراقبة وهو على أهبة الاستعداد وبالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة».

وقطع الصاروخان مسافة 230 كلم تقريبا على علو 24 كلم وبسرعة 5 ماخ، بحسب البيان الذي اعتبر عملية الإطلاق «استفزازا خطيرا» ينتهك عقوبات الأمم المتحدة.

ودانت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأميركية عمليتي إطلاق الصاروخين، معتبرة أنها تؤكد «التداعيات المزعزعة للاستقرار» لأسلحة كوريا الشمالية المحظورة.