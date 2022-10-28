نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء عن مصادر مطلعة أن المالك الجديد لمنصة «تويتر» إيلون ماسك يعتزم السماح بعودة المستخدمين الذين حظرتهم الإدارة السابقة للتطبيق.

ويعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبرز الذين حظرت شركة تويتر حساباتهم «لمخالفتهم قوانين النشر» على المنصة، لكن من غير الواضح حتى الآن إن كان مشمولا بقرار العودة للمنصة.

وأتم الملياردير ماسك صفقة استحواذه على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وغرد عقب ذلك قائلا «العصفور حر».

ونقلت وكالة رويترز أن الخطوة الأولى لماسك، بعد إتمام الصفقة، كانت إقالة القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

وقالت مصادر مطلعة إن ماسك أقال الرئيس التنفيذي للمنصة باراج أجراوال، والمدير المالي نيد سيجال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي. وأضافت المصادر أن أجراوال وسيجال كانا في مقر تويتر في سان فرانسيسكو عند إتمام الصفقة، وجرى اصطحابهما إلى خارج المقر.