سجلت مجموعة كيرينج الفرنسية التي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية الفارهة مثل جوتشي نموا بمعدل أقل من منافساتها مثل إل.في.إم.إتش وهيرمس إنترناشونال، حيث تضررت مبيعات جوتشي باستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في الصين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مبيعات جوتشي خلال الربع الثالث زادت بنسبة 9% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموها بمعدل 11%. كانت مبيعات جوتشي قد زادت خلال الربع الثاني بنسبة 4% فقط، حيث تباين أداء جوتشي في أسواقها الرئيسية المختلفة بحسب بيان شركة كيرينج الأم

في الوقت نفسه زادت مبيعات العلامات التجارية الأخرى المملوكة لشركة كيرينج مثل إيف سان لوران بمعدلات أعلى من توقعات المحللين، في حين أن جوتشي تمثل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة.

كما استفادت جوتشي من مشتريات السياح الأمريكيين الذين يستخدمون الدولار القوي لشراء المنتجات في غرب أوروبا حاليا.