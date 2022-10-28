توصل فريق من العلماء الألمان فى جامعة "جورج هوس" في فرانكفورت بألمانيا، إلى طريقة جديدة لعلاج سرطان القولون والمستقيم.

وأفادت الدراسة الحالية إلى احتواء الرمان على مركب ( urolithin A )، والذى يعمل على تحسين مستدام فى وظيفة الخلايا المناعية فى مكافحته للسرطان .

وأوضح الباحثون أنه عقب تلقى العلاج بمركب ( urolithin A ) ، تصبح الخلايا المناعية المقاومة للأورام، والتي تسمى الخلايا التائية السامة للخلايا ، خلايا جذعية للذاكرة التائية .. ويمكن أن يمنع نمو السرطان عن طريق تعديل جهاز المناعة مباشرة، ويظل سرطان القولون والمستقيم مرضًا ذات معدلات وفيات عالية في مراحله المتقدمة.

وأظهر الباحثون أن مركب ( urolithin A ) يستحث مسارًا بيولوجيًا يعيد تدوير ويجدد الميتوكوندريا ، "محطات الطاقة" للخلية في الخلايا التائية .. وبذلك ، يتم إزالة غشاء القديم المتضرر للخلايا التائية واستبدالها بأخرى وظيفية جديدة .. وهذا يغير البرنامج الجيني للخلايا التائية ، والتي تكون بالتالي أكثر قدرة على محاربة الورم.