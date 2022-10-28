كشفت المدير التنفيذي لاتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا مايا لوميدزه عن أن التدفق السياحي الدولي لروسيا انخفض بنسبة 30% خلال العام الجاري.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لوميدزه قولها "أعتقد أنه في ظل السيناريو الأكثر تفاؤلا، ستكون بيانات السوق المحلية على قدم المساواة مع العام الماضي، وأن أفضل سيناريو بالنسبة للسوق الدولية هو انخفاض بنسبة 30%".

وأضافت: "في الوقت الحالي، يتفاعل الطلب بسرعة كبيرة مع العوامل الخارجية، ونتيجة لذلك، انخفض متوسط ​​الطلب في السوق على السفر إلى الخارج بنسبة 30% تقريبا، بينما ارتفع الطلب على السفر المحلي بنسبة 10%".

وكانت الرئيسة السابقة لوكالة السياحة الفيدرالية زارينا دوجوزوفا، قد صرحت سابقا، بأن التدفق السياحي في روسيا خلال 2022 سيصل إلى 61 مليون شخص، بينما أفاد مكتب نائب رئيس الوزراء ديمتري تشيرنيشينكو، في وقت لاحق، بأن التدفق السياحي في البلاد خلال العام الجاري سيصل إلى 58 مليون رحلة على الأقل بعد موسم الصيف، حيث تم إجراء حوالي 41 مليون رحلة سياحية في البلاد.