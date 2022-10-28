أظهرت بيانات اقتصادية نشرت ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع للولايات المتحدة خلال أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ ستة أشهر، حيث زادت الواردات وتراجعت الصادرات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات وزارة التجارة الأمريكية القول إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 7ر5% إلى 2ر92 مليار دولار، دون وضع معدل التضخم في الحساب. في المقابل بلغ متوسط توقعات المحللين للعجز 5ر87 مليار دولار.

وتراجعت الصادرات الأمريكية خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1% إلى 6ر177 مليار دولار، في حين زادت الواردات الأمريكية إلى 8ر269 مليار دولار.

وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 4ر1% إلى 69 مليار دولار خلال أيلول/سبتمبر الماضي. ورغم تراجع واردات السلع الاستهلاكية مقارنة بمستوياتها القياسية المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الحالي، مازالت الواردات أعلى من متوسطها قبل فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن قرارات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ أوائل ثمانينيات القرن العشرين، دفعت الدولار إلى الارتفاع ليواصل الصعود أمام العملات الرئيسية الأخرى خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي. وأدى ارتفاع قيمة الدولار إلى تراجع جاذبية الصادرات الأمريكية وتراجع أسعار الواردات.