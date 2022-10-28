أعلن منظمو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) أن النسخة الـ 110 من السباق ستقام في الفترة ما بين الأول 23 من تموز/يوليو 2023، لمسافة 3404 كيلومترات من بيلباو إلى باريس، وستشهد مرحلة واحدة فقط لمنافسات الفردي ضد عقارب الساعة بينما تنتهي أربع مراحل في مناطق جبلية.

وجرى الإعلان عن مسار السباق في العاصمة الفرنسية باريس، ويتوقع أن يشكل سباق العام المقبل اختبارا صعبا لحامل اللقب جوناس فينجارد.

ويشهد السباق نهاية ثماني مراحل في أماكن مسطحة، من بينها مرحلة تنتهي في بوردو وكذلك المرحلة الأخيرة التي تختتم في الشانزليزيه في باريس.

وتتضمن المنافسات مرحلة جبلية في تور دو تورماليه، بينما جرى استبعاد إقامة المنافسات في ألبي دي هويز ومونت فينتو.

وربما يكون الحسم في المرحلة قبل الأخيرة من السباق المقررة في نطاق جبل الفوج.

وينطلق السباق من مدينة بيلباو الإسبانية حيث ستكون الجماهير في استقبال الدراجين، وتنتهي المرحلة الثانية في سان سيبستيان قبل التوجه إلى فرنسا.

وتقام المرحلة الوحيدة ضد عقارب الساعة لمسافة 22 كيلومترا من باسي إلى كومبلوكس.

أما النسخة الثانية من سباق تور دو فرانس للسيدات، فستقام لمسافة 956 كيلومترا بين 23 و30 من تموز/يوليو. وينطلق سباق السيدات من كليرمونت-فيراند ويختتم في بلدية باو جنوب غرب فرنسا.