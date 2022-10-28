يبدأ المخرج مرقص عادل عمليات المونتاج والمكساج لفيلمه الجديد "في عز الضهر" الأسبوع الحالي؛ من أجل طرح برومات العمل خلال الفترة المقبلة استعدادا للحملة الدعائية على مواقع السوشيال ميديا.

ومن المقرر طرح الفيلم في اجازة منتصف العام، حيث تدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي من خلال زعيم عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم، بالتزامن مع دخوله في قصة حب مع شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا.

والفيلم بطولة مينا مسعود وإيمان العاصي وشيرين رضا ومحمد علي رزق وجميلة عوض ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومحمد عز، تأليف كريم سرور، إخراج مرقص عادل.

وكان فيلم "في القلب" آخر عمل سينمائي للمخرج مرقص عادل، الذي لم يحدد موعد طرحه في السينما حتى الآن، وتدور أحداثه في إطار رومانسي أكشن، ويعود من خلاله خالد سليم بعد فترة غياب طويلة عن شاشة السينما، ويشاركه البطولة كل من نسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر وإنجي كيوان وتوني ماهر.