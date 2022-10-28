هناك زيادات في جرائم القتل في ما يقرب من 30 منطقة أمريكية، من بينها مدن مثل أتلانتا وبالتيمور ودالاس ودنفر وميلووكي ونيو أورليانز وواشنطن العاصمة، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية ((بي بي سي)) في تقرير لها.

استندت هذه النتيجة إلى بحث أجرته جمعية رؤساء المدن الكبرى في أغسطس من هذا العام، التي بحثت في بيانات 70 منطقة حضرية أمريكية خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وفقا للتقرير الذي صدر عن ((بي بي سي))

وفي الوقت نفسه، رُصد اتجاه مشابه في تقرير أصدره مجلس العدالة الجنائية في يوليو، الذي بحث 10 فئات من جرائم العنف أو الممتلكات أو المخدرات في 29 مدينة أمريكية.