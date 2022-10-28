قالت شركة الطيران الإقليمية الأسترالية ريكس إن استخدام طائرات تعمل بالكهرباء والهيدروجين خلال السنوات المقبلة، يمكن أن يخفض تكلفة رحلة الطيران قصيرة المدى إلى النصف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون شارب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة قوله في مؤتمر صحفي بسيدني إن الشركة تعتزم بدء التشغيل التجريبي للطائرات الكهربائية كينج أير 200 في أوائل 2024 قبل بدء اختبار الطائرة ساب .340

وأضاف أن انخفاض تكاليف التشغيل سيتيح تسيير رحلات على خطوط غير مجدية اقتصاديا باستخدام المحركات التقليدية احلالية، في حين ستتراجع أسعار تذاكر الطيران، مع تعدد الرحلات على الخط الواحد، مشيرا إلى أن الطائرات الكهربائية تناسب الخطوط القصيرة التي تستغرق أقل من ساعة مثل خط سيدني واجا واجا.

وفي تموز/يوليو الماضي أعلنت ريكس الدخول في شراكة مع شركة صناعة المحركات دوفتيل إلكتريك أفييشن. وقالت دوفتيل في ذلك الوقت أنها تتوقع الحصول على ترخيص الطائرات التي تعمل بالمحركات البديلة خلال 4 سنوات.

في الوقت نفسه ستواصل شركة ريكس استخدام الطائرات التي تعمل بالمحركات التقليدية على الخطوط الطويلة.