قالت السلطات المحلية بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين مؤخرا إن مشروع الحماية الرقمية لكهوف معبد ماتي في مدينة تشانغيه في المقاطعة قد اكتمل.

وتم إطلاق المشروع في يونيو الماضي، باستثمار إجمالي قدره 3.89 مليون يوان (حوالي 530 ألف دولار أمريكي)، ويشمل جمع بيانات البيئة المحيطة بالكهوف، والمسح الرقمي للجداريات والمنحوتات المحفوظة في الكهوف الرئيسية، وإعادة بناء هياكل الكهوف ثلاثية الأبعاد والعرض البانورامي، من بين أعمال أخرى.

وذكر معهد حماية التراث الثقافي في تشانغيه أن الكهوف بنيت على الحجر الرملي الأحمر الهش على ارتفاع حوالي 2500 متر، فقد تسببت الظروف المناخية والتضاريس الوعرة في مخاطر مثل التجوية والإزهار للكهوف على الرغم من العديد من تدابير الحماية اللازمة.

وقال المعهد إن التكنولوجيا الرقمية هي نهج جديد للحفاظ على الآثار الثقافية بشكل دائم وستبشر بعصر جديد للمعارض المستقبلية.

تشتهر كهوف معبد ماتي، التي تم بناءها لأول مرة قبل حوالي 1600 عام على طول طريق الحرير القديم، بالآثار البوذية المحفوظة في أكثر من 70 كهفا، بما في ذلك أكثر من 500 منحوتة ملونة بالإضافة إلى جداريات تمتد على مساحة إجمالية تزيد عن 1200 متر مربع