توصل فريق من العلماء في جامعة "غرناطة " في إسبانيا أن الدهون المتراكمة في منطقة الرقبة (الذقن المزدوجة) قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب - سواء أمراض القلب التاجية أو الصمامات واضطراب النبض- والالتهابات.

وكانت الأبحاث السابقة قد أظهرت أن تراكم الدهون في الرقبة مرتبط بزيادة الوزن، كما أنه أحد العوامل الأكثر ارتباطًا بخطر التمثيل الغذائي للقلب والالتهابات المزمنة لدى البشر.

وفي الدراسة الحالية، وجد الباحثون أن تراكم الدهون في الرقبة -بعد قياسه بالمسح المقطعي المحوسب- وكذلك توزيعها في أجزاء مختلفة، مرتبط بمخاطر أكبر لاستقلاب القلب، وحالة التهابية أكبر بين الشباب الأصحاء، بغض النظر عن كمية الدهون الكلية. كما وجدت أن تراكم الدهون في الرقبة كان عاملًا قويًا في التنبؤ بمخاطر استقلاب القلب وحالة الالتهاب، خاصة عند الرجال.

وتؤكد هذه النتائج على الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا الاتجاه الجديد؛ من أجل فهم أفضل لتأثير تراكم الدهون في الجزء العلوي من الجذع (بما في ذلك الرقبة) في زيادة مخاطر استقلاب القلب والالتهابات.