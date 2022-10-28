قال متحدث باسم وزارة التحول البيئي الإسبانية إن إسبانيا لن تبدأ استعواض كميات الوقود التي ضختها من مخزوناتها الاستراتيجية في إطار الجهود التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية للحد من ارتفاع أسعار النفط في الشهور السابقة، قبل نهاية العام الحالي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن إسبانيا ضخت كميات من البنزين والمكررات النفطية الوسيطة والوقود البترولي، بما يعادل 6 ملايين برميل لتغطية احتياجات 8ر7 يوم.

وأشار المتحدث إلى أن عملية الاستعواض التدريجي للوقود ستتم وفقا لإرشادات وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية، ولكن لن يكون ذلك قبل نهاية العام، وستتوقف في أي وقت على تقييم حالة السوق.

وبحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية الصادرة في وقت سابق من العام الحالي ساهمت إسبانيا في جهد دولي طوعي واسع النطاق بضخ 55ر4 مليون برميل بنزين/ديزل و45ر1 مليون برميل من المنتجات النفطية في إطار محاولات الحد من ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

يذكر أن الهيئات المعنية بإدارة مخزونات الوقود في هولندا وبلجيكا وألمانيا، والتي وافقت في وقت سابق على ضخ كميات المخزونات وفقا لخطة وكالة الطاقة الدولية، بدأت مؤخرا تخزين كميات من وقود الديزل.