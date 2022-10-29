عاطف رمضان



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» أن مشروع مستشفى الأطفال من المشاريع قيد التصميم التي ستنفذها وزارة الاشغال العامة للجهة المستفيدة وهي وزارة الصحة والذي سيدخل مرحلة التنفيذ بعد اعتماد ميزانيته خلال الفترة المقبلة، مشيرة الى أن المكتب الاستشاري بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات العقد الخاص بهذا المشروع وسيتم بعد ذلك طرحه كمناقصة خلال الفترة المقبلة.



واضافت المصادر ان مستشفى الاطفال هو مستشفى تخصصي متكامل بسعة 792 سريرا، شامل الأثاث والأجهزة والمعدات الطبية، ويقع بمنطقة الصباح الصحية بمساحة 121 الف متر مربع ومساحة البناء 690 الف متر مربع وتكلفة العقد المتوقعة 440 مليون دينار.