تقدم المحامى عبد الغني السماحي بصفته وكيلاً عن الكاتب الصحفى المصري هانى عزب، ببلاغ ضد مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، يتهمه فيه بالسب والقذف والتهديد من خلال رسائل عبر تطبيق "واتس اب" لنشره خبر مُدعم بالفيديو لحمو بيكا مؤدى المهرجانات يغنى بالفلاشة في وجوده بأحد الملاهى الليلية.

وحرر عزب محضر بقسم شرطة العجوزة محل سكن نقيب المهن الموسيقية حمل رقم8840 لسنة ٢٠٢٢ ادارى العجوزة، بعما تلقى رسالة صوتية ونصية من مصطفى كامل تتضمن تهديد صريح وسب وقذف .

وقال المحامي عبد الغني السماحي، ان المدعو مصطفى كامل قام بتهديد موكله الصحفي ، كما تعدى عليه بالسب والقذف والتي تعرضه لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، ولقد تحركت الجهات الأمنية فور تقديم البلاغ و تم إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها ضد المشكو في حقه.