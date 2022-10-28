أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد 13 «إرهابيا» من حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) ووحدات حماية الشعب الكردية (واي بي جي)، في شمال سورية.



وأكدت الوزارة في بيان امس، أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية، أن «نيران التحرش التي يطلقها الإرهابيون لن تظل دون عقاب».



ولفت البيان إلى أن القوات التركية «حيدت 13 إرهابيا من التنظيم إثر إطلاقهم النيران تجاه مناطق عمليتي «درع الفرات» و«نبع السلام»، بهدف زعزعة أجواء الأمان فيها».



ونفذت القوات التركية، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عمليات عدة شمالي سورية، ضد تنظيمي «داعش» و«بي كيه كيه/ واي بي جي،» بحسب البيان.