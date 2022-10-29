تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، واحتفالا باليوم العالمي للفلسفة، ينظم «بيت الفلسفة» مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة في دورته الثانية تحت عنوان «الفلسفة والراهن»، خلال الفترة من 17 ـ 20 نوفمبر المقبل، في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة.



ويأتي تنظيم النسخة الثانية من مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة، انطلاقا من النجاح الكبير الذي حققه في نسخته الأولى، بهدف التأكيد على دور الفلسفة في تطوير الفكر البشري وتعزيز ثقافة النقاش الفلسفي وأهمية الفلسفة في معالجة العديد من القضايا، وذلك بمشاركة نخبة من الفلاسفة العرب والأجانب والمحاضرين وأصحاب الاختصاص في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية من مختلف الجنسيات.



وتحدث الأستاذ أحمد السماحي رئيس المؤتمر وقال «يأتي تنظيم النسخة الثانية من المؤتمر الدولي للفلسفة تأكيدا للنجاح الكبير الذي حققه في نسختيه الأولى الثانية، وإسهامه في ترسيخ الدور الدولي والريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الفلسفة، وبما يعزز مكانة إمارة الفجيرة بوصفها مركزا إقليميا وعالميا للحوار الفلسفي»، مضيفا: «يسرنا في هذه النسخة استقطاب نخبة واسعة من الفلاسفة والمتحدثين الرائدين من مختلف دول العالم ومن مختلف الجنسيات، لتبادل الأفكار حول القضايا الرئيسية والرؤى الفلسفية الحديثة»، داعيا الراغبين في المشاركة بالمؤتمر التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك.



وتناقش موضوعات المؤتمر، الفلسفة وأبعادها المختلفة، وتأثيرها على الجوانب الحيوية ذات التأثير المجتمعي مثل بناء الوعي وتعزيز الهوية وتطوير التعليم، ومعنى الزمن التاريخي الراهن، وكيف ينظر فيلسوف فرنسي إلى الراهن، والقيم في عالم متغير، وغيرها من الموضوعات المعاصرة.



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«بيت الفلسفة» هو مؤسسة ثقافية الأولى من نوعها انطلقت من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه. نحن في «الفلسفة» نؤمن بأن الفلسفة هي العقل المستنير الذي يسعى لفهم الواقع من حولنا لنكتشف الأسئلة وكيفية الإجابة عنها، موقنين بأن الفلسفة تهدف إلى خلق الوعي عبر الإجابات المنطقية لتلك الأسئلة لتثري حياتنا بشكل أفضل.



وإيمانا منا بأن التجربة الحضارية عملية مستمرة وفي تطور دائم يشمل كل صعد الحياة والإبداع، فقد ارتأينا أن نغني التجربة الإماراتية الرائدة وأن نكون رديفا علميا مهما تستنير به أجيال الحاضر والمستقبل. كما تهدف مؤسسة «بيت الفلسفة» لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح. كما وتسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية تفكر في واقعها تفكيرا منهجيا سليما.