دمشق ـ هدى العبود



يستعد الفنان رامز أسود لعرض مسرحيته «المهاجران»، من إخراج «شادي مقرش»، في مدينة «مونتريال» بـ «كندا» الشهر القادم، ويعتبر الإنتاج المسرحي الأول لفرقة «فنون المهجر».



وعن مضمون المسرحية، قال أسود عبر حسابه الخاص الرسمي على «انستغرام»، إنها ستتناول قصة حلم المهاجر بالعودة لبلاده، وما يصحبه من صعوبات وخيبات حيال حلمه، تتخللها مفارقات كوميدية وتراجيدية، لتلخص في نهايتها الى أن معاناة المهاجرين من كل الجنسيات واحدة، وحلم العودة إلى الوطن حلم مشترك.



وأشار «الأسود» إلى التعريف بـ«فنون المهجر»، كفرقة فنية تسعى في مشروعها الأول «المهاجران»، إلى تقديم عرض أدائي احترافي من خلال مجموعة من الصانعين المحترفين.



والمسرحية عبارة عن عرض مسرحي فني، ترفيهي مدته 75 دقيقة «مترجم للفرنسية»، من تأليف «سلافومير مروجيك»، وإخراج «شادي مقرش». من تمثيل «الأسود» بالمشاركة مع «زياد التواتي»، وسيتم عرضها في 14/15/16/17 الشهر القادم على خشبة مسرح «Théâtre Marcelin Champagnat».