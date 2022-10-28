قالت الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا قضية الهجرة غير الشرعية عبر القنال الإنجليزي «المانش» في أول اتصال هاتفي بينهما منذ تولي سوناك منصبه.



وسعى الجانبان في البيانات التي صدرت بعد المحادثة إلى تهدئة التوتر بينهما في الآونة الأخيرة، لكن الحكومة الفرنسية لم تتطرق لمسألة الهجرة في بياناتها.



وقالت الحكومة الفرنسية إن ماكرون هنأ سوناك على تعيينه رئيسا للوزراء وإن الزعيمين اتففا على التحضير لقمة ثنائية العام المقبل.



وأضافت أن الرئيس الفرنسي اعتبر الحرب في أوكرانيا ومحاربة تغير المناخ تحديات مشتركة وأنه مستعد لتعميق العلاقات بين البلدين.



وقال متحدث باسم داوننغ ستريت إن سوناك أكد أهمية علاقة المملكة المتحدة بفرنسا التي وصفها بأنها «جار وحليف».



واضاف المتحدث أن «رئيس الوزراء شدد على أهمية ألا يترك البلدان طريق القنال صالحا لاستخدام مهربي البشر». ولم يذكر بيان مكتب ماكرون شيئا عن مسألة الهجرة.



وقالت صحيفة «تايمز» مؤخرا إن سوناك يسعى لإبرام اتفاق جديد مع فرنسا يستهدف وضع حد معين لعدد القوارب التي يتم منع وصولها إلى المملكة المتحدة.



وجاء في تقرير الصحيفة أيضا أن الاتفاق سيحدد أهدافا جديدة لموظفي وزارة الداخلية البريطانية تنص على التعامل مع 80% من طلبات اللجوء في غضون ستة أشهر، مع مقترحات تشمل مكافآت مقابل تحقيق أهداف معينة.