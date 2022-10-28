أعلنت القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي البلاد.



وأفادت ألوية العمالقة الجنوبية في بيان، أنها تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للميليشيات الحوثية في محافظة شبوة.



وأوضح البيان أن «الدفاعات الجوية لألوية العمالقة تعاملت مع الطائرة المسيرة الحوثية بنجاح وتمكنت من إسقاطها قبل وصولها إلى هدفها».



جاء ذلك بعد أيام من إسقاط طائرة حوثية مسيرة حاولت استهداف منشآت حيوية بشبوة.

ويأتي ذلك مع استمرار تعثر تمديد الهدنة بين القوات الحكومية والحوثيين، بعد انتهائها مطلع اكتوبر الجاري.