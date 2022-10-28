تعتزم رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة جيورجيا ميلوني القيام بأول رحلة خارجية لها إلى بروكسل الخميس المقبل.



وستلتقي ميلوني، التي ترأس أول حكومة يمينية في ايطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، برئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بين آخرين، طبقا لما أعلنه متحدث رئيسة المفوضية.



وأكد المكتب الصحافي لميلوني أن رئيسة وزراء إيطاليا ستجتمع مع المسؤولين الكبار لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية. وإلى جانب فون دير لاين، فإن ذلك دائما ما يشمل رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا.



وذكرت رئيسة الوزراء البالغة 45 عاما بأنها ستدافع بشكل أقوى عن مصالح إيطاليا في الاتحاد الأوروبي الذي تعتبره رابطة لدول ذات سيادة أكثر من كونه اتحادا سياسيا.



لكن في أول خطاب لها أمام البرلمان الثلاثاء الماضي شددت ميلوني على أنها ترى إيطاليا «بالكامل جزءا من الاتحاد الأوروبي».



ولفتت إلى أن هدفها لا يتمثل بـ«إبطاء أو تخريب التكامل الأوروبي»، بل جعله أكثر فعالية في التعامل مع الأزمات.



وبعد تنصيب مليوني السبت الماضي، أكدت فون دير لايين بأنها تتطلع إلى «تعاون بناء» مع الحكومة الجديدة.