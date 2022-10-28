أعلن قصر بكنغهام الملكي البريطاني، أن ملك البلاد تشالز الثالث، سيصبح القائد العام لمشاة البحرية الملكية البريطانية، بعد تجريد الأمير هاري من اللقب عندما تنحى عن منصبه كأحد كبار أفراد العائلة الملكية.



وأعرب الملك تشالز ـ في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 358 لتأسيس فيلق مشاة البحرية الملكية البريطانية عن «فخره الاستثنائي» لأنه أصبح القائد الشرفي للسلاح، قائلا: «إنه لمن دواعي سروري أن أتولى دور قائدكم العام».



وأضاف: «فخور بصورة استثنائية بأن أسير على خطى العديد من أفراد عائلتي على مدار الثلاثة قرون ونصف الماضية، حيث شغل جميعهم هذا الدور بإحساس عميق».



وتابع: «تتمتع مشاة البحرية الملكية البريطانية بتاريخ مميز لا مثيل له على البر والبحر، وأستمد الإلهام الهائل من شجاعتكم وتصميمكم وانضباطكم الذاتي وقدرتكم الرائعة على التحمل في أكثر البيئات قسوة».



وأردف: «أشعر بالفخر الشديد لأن أكون جزءا من عائلة الفيلق، وأتطلع بشدة لمقابلة العديد منكم في المستقبل القريب، وفي ذلك الحين، يأتي هذا مع تمنياتي القلبية والخاصة بعيد الميلاد الـ 358 السعيد للغاية لمشاة البحرية الملكية البريطانية».