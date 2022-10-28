واصل الإيرانيون احتجاجاتهم وطالبوا بإسقاط النظام في الوقت الذي نشر فيه نشطاء مقاطع ڤيديو لحشود تهتف بموت المرشد الأعلى للبلاد وميليشيا الباسيج التي تدخلت لقمع المتظاهرين.



وأظهر مقطع ڤيديو على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين يهتفون بموت علي خامنئي الذين وصفوه «بالديكتاتور» وجاء في تعليق على المقطع أنه تم تسجيله الجمعة في مدينة زاهدان القريبة من حدود إيران الجنوبية الشرقية مع باكستان وأفغانستان، بحسب ما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.



ونشر حساب (تصوير 1500) على تويتر مقطع ڤيديو قال إنه التقط من الاحتجاجات في زاهدان ويظهر المتظاهرين وهو يرددون هتاف «الموت لخامنئي». وأظهر مقطع ڤيديو آخر محتجا يبلغ من العمر 12 عاما وقد أصيب بطلق ناري في الرأس.



وجاءت الاحتجاجات بعد يوم من قيام مجلس أمن إقليم سيستان وبلوخستان بإقالة قائد شرطة زاهدان وقائد قسم شرطة قريب من المكان الذي قتل فيه عشرات المحتجين قبل أربعة أسابيع في أعنف حملة قمع منذ بدء الاحتجاجات على مستوى البلاد.



وقال المجلس إنه سيتم تعويض أسر الضحايا كما تم فتح تحقيق قانوني قد يؤدي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد من أثاروا العنف و«مثيري الشغب» وأي مسؤولين يشتبه في ارتكابهم مخالفات.



وقالت منظمة العفو الدولية إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 66 شخصا في حملة قمع عنيفة يوم 30 سبتمبر الفائت.



وقال مجلس أمن الإقليم إن معارضين مسلحين هم من بدأوا الاشتباكات التي أدت إلى مقتل أبرياء، لكنه أقر بوجود «أوجه قصور» من جانب الشرطة.



وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها حساب (تصوير 1500) ما قال إنها احتجاجات في مدينة مهاباد في شمال غرب البلاد حيث كان المتظاهرون يفرون مما بدا أنه دخان غاز مسيل للدموع، فيما ظهر محتجون في مقطع ڤيديو آخر وهم يصنعون قنابل مولوتوف.



في غضون ذلك، قالت وكالة «سبه نيوز» للأنباء التابعة للحرس الثوري إن وحدته الاستخبارية أحبطت هجوما بقنبلة في مدينة شيراز في الجنوب، التي شهدت إطلاق نار على ضريح هناك يوم الأربعاء مما أسفر عن سقوط قتلى.



في هذه الاثناء، أبدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقه من معاملة إيران للمحتجين المعتقلين وقال إن السلطات ترفض الإفراج عن بعض جثث القتلى.



وقالت جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن 250 متظاهرا قتلوا واعتقل الآلاف في أنحاء ايران.



وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في إفادة صحفية في جنيڤ نقلا عن عدة مصادر «لقد رأينا الكثير من سوء المعاملة.. وأيضا شهدنا مضايقات لعائلات المحتجين».



وأضافت «ما يثير القلق بشكل خاص هو المعلومات التي تفيد بأن السلطات تنقل المتظاهرين المصابين من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز وترفض تسليم جثث القتلى إلى ذويهم».



وتابعت أن السلطات تفرض شروطا في بعض الحالات للإفراج عن الجثث وتطلب من العائلات عدم إقامة جنازات أو التحدث إلى وسائل الإعلام. وقالت إن المحتجين المحتجزين يحرمون في بعض الأحيان من الحصول على رعاية طبية.



ونفت طهران مزاعم جماعات حقوق الإنسان بأنها تسيء معاملة السجناء.