بيروت - جويل رياشي



علمت «الأنباء» أن الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية لويز موشيكيوابو ستزور الرئيس العماد ميشال عون الاثنين 31 أكتوبر في أول يوم له في منزله الخاص في الرابية بعد مغادرته قصر بعبدا.



وتأتي هذه الزيارة تأكيدا على الدور الذي لعبه عون في افتتاح مقر إقليمي للمنظمة في بيروت، الذي تأخر نتيجة عراقيل عدة.



وبعد زيارتها عون صباحا في الرابية، ستتوجه موشيكيوابو ظهرا إلى شارع المصارف في بيروت للافتتاح الرسمي للمقر، في حضور سفراء فرانكوفونيين ووفد المنظمة الدولية للفرانكوفونية والوزراء اللبنانيين المعنيين.



ويعيد هذا الحدث التأكيد على الدور الإقليمي والدولي الذي يواصل لبنان لعبه في إطار المنظمة الفرانكوفونية، وعلى الصعيد العالمي للقيم التي تحملها الفرانكوفونية.



تجدر الإشارة الى أن للمنظمة 11 مقرا تمثيليا حول العالم سيضاف إليها مقر بيروت وهي: بروكسيل، جنيڤ، نيويورك، أديس أبابا، لومي، ليبروفيل، تونس، انتاناناريفو، هانوي، بور او برينس، بوخارست.