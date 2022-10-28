الجزائر - هناء السيد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، إن السنوات الثلاث الماضية شهدت أحداثاً عصيبة اسفرت عن وضع دولي جديد أكثر تعقيداً وسيولةً من أي وقتٍ مضى، مبينا أن تلك الأحداث وعلى رأسها فيروس كورونا تسببت في تداعيات خطيرة يصعب على أي دولة مواجهتها منفردةً.



وأضاف أبوالغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية في الجزائر، أن تلك الأحداث كشفت عن أوجه الضعف التي تعتري الكثير من المنظومات الاقتصادية، وعلى رأسها منظومة الأمن الغذائي العالمي.



واوضح أن جدول أعمال المجلس شمل عدداً من الموضوعات المتعلقة بموضوع الأمن الغذائي على وجه التحديد، والتي من بينها الوثائق التي أعدتها الجامعة العربية، استجابة لطلب دولة الكويت بإعداد دراسة استراتيجية حول الأمن الغذائي العربي في ضوء الدراسات والبرامج والآليات السابقة، وهو الطلب الذي حظي بدعم الوزراء.



و أُلقي أبو الغيط الضوء على بعض ما تضمنته تلك الوثائق من حقائق وأرقام مقلقة، مشيرا إلى أنه على الصعيد العالمي تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدلات الدين والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى تعطيل سلاسل الانتاج والتوريد، مع ما تسبب به من تبعاتٍ خطيرة كالركود الاقتصادي واتساع رقعة الفقر والجوع... كما ارتفعت أسعار سلال الغذاء الأساسية بشكل غير مسبوق، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا.



وأردف أنه إذا كان العالم قد واجه حتى اليوم أزمة في أسعار الغذاء، فإنه قد يواجه في العام القادم، أزمة في توفر الغذاء الكافي.

واستكمل: "لقد تدهورت مؤشرات الأمن الغذائي العربي بشكل مقلق.. ليس فقط بسبب الجائحة وما تلاها من أحداث.. ولكن أيضاً بسبب تزامن عوامل عديدة وتراكم مشكلات كثيرة ... منها الجفاف واستمرار تراجع حصة المواطن العربي من المياه، فضلاً عن النمو السكاني المطرد، وضعف الاستثمار الزراعي".



وأوضح انه لمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة، فإن وثائق الأمن الغذائي العربي المعروضة على المجلس تقدم رؤيةً شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية، وتُعالج بعض بنود هذا الاجتماع موضوع الأمن الغذائي العربي بهذا النهج المتكامل.