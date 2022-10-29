لم تعد ممارسة رياضة "البادل" في الكويت تقتصر على أوساط الشباب بل تعدت ذلك لتنتشر بكثافة بين الأطفال واليافعين من الجنسين وباتت هذه الرياضة ذات الانتشار الواسع في البلاد منذ عامين إحدى أكثر الرياضات استقطابا لهم الأمر الذي يعود عليهم بالفائدة والصحة وملء أوقات الفراغ.

ومع الانتشار الواسع لملاعب "البادل" في مختلف مناطق الكويت وفق مواصفات ومعايير محددة بات من المعتاد رؤية الأطفال واليافعين يمارسون هذه الرياضة المحببة على قلوبهم خصوصا أنها تجمع بين لعبتي التنس والاسكواش لكنها تمارس في ملعب أصغر حجما من ملعب التنس الأرضي مع وجود جدار لصد ارتداد الكرة.