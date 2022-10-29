أعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي جو بايدن، سيحضر المؤتمر ال27 للاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) المقرر عقده في ال11 من نوفمبر المقبل في مصر.

واضافت المتحدثة بإسم البيت الابيض كارين جان بيار في بيان مساء امس الجمعة ان الرئيس الامريكي سيتوجه الى كمبوديا في الفترة من 12 و13 نوفمبر المقبل للمشاركة في القمة السنوية بين الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق اسيا وقمة شرق اسيا ومن ثم الى اندونيسيا في الفترة من 13 الى 16 نوفمبر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (جي20).

واوضح البيان ان مشاركة الرئيس الامريكي في (كوب 27) الذي سيقام في (شرم الشيخ) تأتي في اطار "العمل الهام الذي اضطلعت به الولايات المتحدة للمضي قدما في مكافحة المناخ العالمي ومساعدة الفئات الاكثر ضعفا في مواجهة تأثيرات المناخ".

واضاف البيان انه فيما يخص زيارة بايدن الى كمبوديا فان الرئيس الامريكي سيعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه مركزية جنوب شرق اسيا ورابطة دول جنوب شرق اسيا.

واشار انه في بالي سيعمل بايدن مع شركاء مجموعة العشرين (جي 20) "لمواجهة التحديات الرئيسية مثل تغير المناخ والتأثير العالمي لحرب بوتين على اوكرانيا بما في ذلك على الطاقة والامن الغذائي ومجموعة من الاولويات الاخرى المهمة لتعافي الاقتصاد العالمي".

كما اعلن البيت الابيض ان نائبة الرئيس الامريكي كامالا هاريس ستحضر اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك في الفترة من 18 الى 19 نوفمبر المقبل ومن ثم ستتوجه الى الفلبين حيث ستلتقي بقادة الحكومة وممثلي المجتمع المدني.