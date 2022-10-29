مريم بندق



كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي بإحالة طلب استعجال نظر التعديلات على مشروعات القوانين ذات العلاقة بمنظومة تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد إلى مجلس الأمة، نظرا لأهمية هذه التعديلات وتأثيرها على تصنيف دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي «CPI».



وتضمن طلب الحكومة 3 مشاريع قوانين محالة بصفة الاستعجال وهي:



1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم (31) لسنة 1970 والمعدل ببعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والمحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (111) لسنة 2019.



2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم (31) لسنة 1970 والمعدل ببعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والمحال إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم (64) لسنة 2021.



3- مشروع قانون بشأن تعارض المصالح والمحال إلى مجلس الأمة وفقا للمرسوم رقم 65 لسنة 2021.