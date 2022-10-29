«هيئة الرياضة» تطرح مزايدة عامة لتجهيز منطقة الجماهير لهذا الحدث

علي إبراهيم



في إطار الجهود الحكومية الحثيثة في قطاع الترفيه، أخذت الهيئة العامة للرياضة قرارها بإتاحة الفرصة أمام الجماهير لمشاهدة مباريات كأس العالم (مونديال قطر 2022) في ستاد جابر الدولي بعد تجهيزه لهذا الحدث.



وستعلن الهيئة العامة للرياضة غدا الأحد عن طرحها لمزايدة عامة بشأن تنظيم وتجهيز منطقة الجماهير لمشاهدة مباريات «مونديال قطر 2022» في ستاد جابر الدولي، حيث حددت الهيئة اجتماعا تمهيديا لمقدمي العطاءات في تلك المزايدة الخميس المقبل.



وقررت الهيئة أن تكون المزايدة محدودة على الشركات والمؤسسات المتخصصة في الأعمال المطلوبة، كما يجوز لها إلغاء المزايدة دون إبداء الأسباب، ودون أدنى اعتراض من المزايدين.