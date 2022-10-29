وزراء التربية والشؤون والمالية والبلدية والتجارة والعدل وشؤون مجلس الأمة والصحة أعضاء

يعمل به اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم التشكيل وينشر في الجريدة الرسمية غداً



مريم بندق



تأكيداً لما نشرته " الأنباء" صدر مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية ، ووفقاً للمرسوم رقم 194 لسنة 2022، فقد تم تشكيل المجلس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء، وعضوية كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير التربية، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون البلدية، وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وزير العدل، وزير الصحة ، وسيعمل في المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية غداً، من تاريخ صدوره ، هذا وصدر مرسوم آخر بتفويض نائب رئيس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان برئاسة المجلس.