ضمن 3 مزايدات ملغاة تتضمن فحص المواد الكيميائية وتتبع آليات نقل المخلفات

علي إبراهيم



ألغت الهيئة العامة للبيئة المزايدة الخاصة بشأن إدارة وتشغيل الهيئة العامة للبيئة بمراكز الفحص الفني التابعة لوزارة الداخلية لقياس نسبة الانبعاثات من السيارات قبل تجديد دفتر المركبة.



يأتي ذلك ضمن 3 مزايدات ألغتها الهيئة، منها مزايدة إدارة وتشغيل وفحص وتدقيق ومطابقة الشحنات والمواد الكيميائية المستوردة والمصدرة بمنافذ الكويت، ناهيك عن إلغاء مزايدة إدارة واستغلال وتشغيل غرف عمليات ومراكز تتبع لآليات نقل المخلفات لصالح الهيئة العامة للبيئة.