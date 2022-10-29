الصرف سنوياً مقابل 3 شهور وإلغاء انقضاء عام من تاريخ صدور كل قرار وعدم اشتراط " الامتياز " لسنتين متتاليتين

لا تخفيض ولا مساس برصيد إجازات الموظفين المحفوظ بالقانون لمدة 7 سنوات

مريم بندق

يعقد مجلس الخدمة المدنية الاجتماع الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان لاعتماد تخفيف ضوابط صرف "كاش "إجازات الكويتيين الموظفين في الحكومة .



وتشمل الضوابط المخففة الصرف سنوياً مقابل 3 شهور ، وإلغاء انقضاء عام من تاريخ صدور كل قرار ، وعدم اشتراط حصول الموظف على تقدير امتياز لسنتين متتاليتين .

وكانت مصادر خاصة قد أكدت ل " الأنباء" أنه من المفترض عدم تخفيض أو المساس برصيد إجازات الموظفين المحفوظ بالقانون لمدة 7 سنوات .



وبحسب مرسوم تشكيل المجلس الذي نشرته " الأنباء" اليوم وينشر في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " غدا الأحد " يعمل به من تاريخ صدوره .