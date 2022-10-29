مريم بندق



قالت مصادر خاصة لـ " الأنباء" إن استعجال صرف المكافأة الأمامية فئة عالية الخطورة للعسكريين العاملين في الدفاع والحرس الوطني والإطفاء يحتاج أن تقدم الحكومة تعديلا تشريعيا على قانون مكافآت الصفوف الأمامية بعد موافقتها على 120 مليون دينار اعتمادا تكميليا.



هذا وتوقعت مصادر أخرى أن تبادر الحكومة بالإسراع في تقديم التعديل التشريعي حتى تتسنى دراسته ورفعه للمجلس في جلسة الثلاثاء المقبل.



وكانت " الأنباء" قد نشرت الخميس 22 سبتمبر الماضي أن صرف مكافأة الصفوف الأمامية بفئة عالية الخطورة للعسكريين يحتاج إلى تعديل تشريعي .