تسلمت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جائزة رسمية من التشيك تكريما لوالدتها الراحلة إيفانا التي هاجرت إلى الولايات المتحدة في سبعينيات القرن العشرين لكنها حافظت على علاقات وثيقة مع وطنها.

وكرم ميلوش زيمان رئيس التشيك مساء الجمعة الراحلة إيفانا ترامب التي توفيت عن 73 عاما في يوليو تموز، وآخرين من بينهم لاعب التنس إيفان ليندل ومناهض النازية جوزيف ماسين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتسلم ممثل للسفارة الأوكرانية في براج الجائزة نيابة عن زيلينسكي.

واجتمعت إيفانكا ترامب، التي رافقها زوجها جاريد كوشنر وشقيقها الأكبر دونالد الابن، مع زيمان قبل الاحتفال في قلعة براج.

نشأت إيفانا ماري زيلنيكوفا، التي ولدت في تشيكوسلوفاكيا، في زلين التي تبعد 300 كيلومتر عن براج. والتقت دونالد ترامب في رحلة إلى نيويورك لعرض الأزياء عام 1976 وصارت زوجته الأولى عندما تزوجا بعد ذلك بتسعة أشهر.

أنجب الزوجان ثلاثة أبناء، وانفصلا في عام 1992، ونسب الفضل لإيفانا في بناء عدد من ممتلكات الرئيس الأمريكي السابق المميزة مثل "برج ترامب".

وقالت إيفانا لتلفزيون "سي.بي.إس" عام 2017 إن ترامب عرض عليها منصب سفيرة في جمهورية التشيك لكنها رفضت.