أعلنت هيئة السياحة في تايلاند، أن البلاد سجلت وفود 7.35 مليون سائح أجنبي خلال الفترة من الأول من يناير الماضي وحتى 26 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا في ظل انتعاش هذا القطاع الحيوي للاقتصاد التايلاندي في أعقاب تخفيف قيود مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت هيئة السياحة - في بيان أورده راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافوري في نشرته الإنجليزية اليوم /السبت/ - أن من أبرز خمس دول مصدرة للسياحة إلى تايلاند كانت ماليزيا بـ1.25 مليون وافد، والهند بـ661 ألفا و751 سائحا، تليها لاوس بـ538 ألفا و789 سائحا، وكمبوديا بـ 373 ألفا و811 زائرا، وسنغافورة بـ 365 ألفا و593 زائرا.

تجدر الإشارة إلى أن انتعاش السياحة يعد محركا رئيسيا للنمو في تايلاند الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، إذ توقعت وزارة المالية التايلاندية أمس /الجمعة/ وفود 10.3 مليون سائح أجنبي هذا العام، و21.5 مليون خلال عام 2023.

وذلك بالمقارنة مع وصول 428 ألف زائر أجنبي فقط خلال العام الماضي، وما يقرب من 40 مليونا خلال فترة ما قبل جائحة "كورونا" في عام 2019.