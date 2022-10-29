تراجعت أرباح شركة "سانوفي" العملاقة الفرنسية للأدوية في الربع الثالث في العام الجاري، و لكن مبيعاتها زادت خلال نفس الفترة .

وأعلنت الشركة أن صافي دخلها للربع الثالث، على أساس معايير التقارير المالية الدولية، بلغ 08ر2 مليار يورو(07ر2 مليار دولار)، بانخفاض بواقع 1ر10% من 31ر2 مليار يورو العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم 66ر1 يورو، بانخفاض بواقع 8ر9%، من 84ر1 يورو، قبل عام. وعكست أحدث النتائج ، رسوم انخفاض القيمة بما يعادل 59ر1 مليار دولار، متعلقة بالمنتج رقم "إس. إيه آر 444245 .

وبلغ صافي دخل الأعمال 61ر3 مليار دولار، مقارنة بـ74ر2 مليار دولار العام الماضي، وبلغت أرباح الشركة للسهم 88ر2 يورو، مقارنة بـ18ر2 يورو العام الماضي.

وارتفع صافي المبيعات، على أساس معايير التقارير المالية الدولية بواقع 7ر19% لتصل إلى 48ر12 مليار يورو من 43ر10 مليار يورو العام الماضي.