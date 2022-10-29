نظمت وزارة الداخلية التونسية وسفارة فرنسا بتونس، الملتقى الدولي الثاني لمكافحة الإتجار بالمخدرات "RILS2"، بمشاركة عدد من الخبراء في هذ المجال .

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الملتقى شارك فيه خبراء في مكافحة الإتجار بالمخدرات من الوحدات الأمنية التونسية والفرنسية، وممثلون عن عدد من الدول الأوروبية وأمريكا، بالإضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "ONUDC"، ومنظمة الشرطة الدولية "INTERPOL" .

وأضاف البيان أن الملتقي يهدف إلى بحث مجالات التعاون في مكافحة الإتجار في المخدرات من جهة، وتوطيد علاقات التعاون الدولي في المجال الأمني والمساهمة في التصدي إلى الجريمة المنظمة متعددة الأطراف من جهة آخرى.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الملتقى تبادل الآراء حول الممارسات الجديدة التي تعتمدها الوحدات الامنية لإحباط عمليات الإتجار بالمخدرات بمساعدة المنظمات الدولية، كما تسلمت وزارة الداخلية معدات للكشف عن المخدرات .