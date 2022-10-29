تراجعت القيمة السوقية لشركة أمازون الأمريكية العملاقة للتسوق على الانترنت إلى ما دون تريليون دولار بعدما أدى تقرير لها مخيب للآمال عن نتائجها وتوقعاتها المالية، لدفع المستثمرين للتخلص من السهم.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء تراجع السهم بنسبة كبيرة بلغت 12% بعدما توقعت الشركة العملاقة للتسوق الالكتروني أبطأ نمو في فصل العطلات في تاريخ الشركة، بينما جاءت مبيعات قطاعها خدماتها الالكترونية المهم دون التوقعات.

كان السهم قد هوى بنسبة كبيرة وصلت إلى 21% خلال عمليات التداول بعد الإغلاق الخميس. وتنضم أمازون إلى قائمة طويلة من الشركات الأمريكية التي تنهار قيمها السوقية في السوق المتراجع هذا العام.