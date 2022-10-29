أظهرت التقديرات الأولية للمعهد
النمساوي للبحوث الاقتصادية (ويفو) أن اقتصاد البلاد
تراجع خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حيث أثر انكماش
الاقتصاد العالمي سلبا على الصادرات المحلية.
وانخفض إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 1ر0 % مقارنة معدل
نمو 9ر1 % في الربع الثاني.
وفيما يتعلق بالإنفاق، تراجع الطلب الاستثماري بنسبة 5ر0 % مقارنة
بالربع السابق عليه.
كما تراجعت الصادرات بنسبة 5ر3 % في الربع الثالث، بعدما حفزت الاقتصاد
المحلي بشكل كبير في النصف الأول من .2022
وسجلت الواردات أيضا تراجعا بنسبة 1ر1 %.
ومن ناحية أخرى، زاد استهلاك الأسر بنسبة 6ر0 % مقارنة بالربع السابق.
غير أن معدل الاستهلاك العام أظهر ركودا.
وعلى أساس سنوي، زاد إجمالي الناتج المحلي بمعدل أبطأ بنسبة 8ر1 % في
الربع الثالث، بعد زيادة بنسبة 2ر6 % خلال الأشهر الثلاثة السابقة.