أظهرت التقديرات الأولية للمعهد

النمساوي للبحوث الاقتصادية (ويفو) أن اقتصاد البلاد

تراجع خلال ثلاثة أشهر حتى نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، حيث أثر انكماش

الاقتصاد العالمي سلبا على الصادرات المحلية.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي في الربع الثالث بنسبة 1ر0 % مقارنة معدل

نمو 9ر1 % في الربع الثاني.

وفيما يتعلق بالإنفاق، تراجع الطلب الاستثماري بنسبة 5ر0 % مقارنة

بالربع السابق عليه.

كما تراجعت الصادرات بنسبة 5ر3 % في الربع الثالث، بعدما حفزت الاقتصاد

المحلي بشكل كبير في النصف الأول من .2022

وسجلت الواردات أيضا تراجعا بنسبة 1ر1 %.

ومن ناحية أخرى، زاد استهلاك الأسر بنسبة 6ر0 % مقارنة بالربع السابق.

غير أن معدل الاستهلاك العام أظهر ركودا.

وعلى أساس سنوي، زاد إجمالي الناتج المحلي بمعدل أبطأ بنسبة 8ر1 % في

الربع الثالث، بعد زيادة بنسبة 2ر6 % خلال الأشهر الثلاثة السابقة.